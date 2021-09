Terre de football, l’Italie est parfois une terre hostile pour les joueurs de couleur. Le passé en est la preuve tout comme le présent. Hier, lors de Milan – Lazio, Tiémoué Bakayoko et Franck Kessié, ont tout deux été victimes de chants, de cris et d’insultes racistes. Le premier nommé répond à ces agissements dans un post Instagram.

Hier soir, le Milan AC a réalisé un tour de force en s’imposant de bien belles manières contre la Lazio Rome de Maurizio Sarri. Une rencontre au football spectaculaire durant laquelle des cris et chants racistes ont été entonnés par les locaux. Des agissements inadmissibles qui ont révolté Tiémoué Bakayoko. Le Milanais répond aux incidents survenus ce soir là sur son compte Instagram.

« Merci pour l’accueil chaleureux des Rossoneri. Malheureusement, je me suis blessé à mes débuts, mais le plus important, c’est que l’équipe a marqué trois points. Et je me tourne vers certains fans de la Lazio et leurs chants racistes envers moi et mon frère, Franck Kessié. Nous sommes forts et fiers de la couleur de notre peau. Nous avons toute confiance en notre club pour les identifier.«