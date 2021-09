Excellent hier soir à Monaco, Valentin Rongier s’est peut-être assuré une place de titulaire pour le reste de la saison.

Pas vraiment parti pour être titulaire cette saison dans l’esprit de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier est en train de bousculer la hiérarchie dans les rangs de l’Olympique de Marseille. Aligné d’entrée de jeu hier soir face à l’AS Monaco (2-0), l’ancien Nantais a impressionné à la récupération, à la relance et à même failli inscrire un but splendide. Pour la rédaction du FCM, Rongier a même déjà piqué la place de Pape Gueye.

« Rongier est en train de gagner sa place au milieu… Titulaire depuis deux matches, Valentin Rongier semble avoir pris le dessus sur Pape Gueye dans la hierarchie. Un changement qui permet de recentrer Kamara, encore plus avec le retour de Lirola. l’ancien nantais a été précieux à la récupération, précis dans la relance. Il est propre techniquement, il a un gros volume de course aux côtés de Guendouzi. Il aurait même pu s’offrir un but spectaculaire après un slalom spécial dans la défense monégasque. Il était motivé et voulait s’imposer dans le onze de Sampaoli, il a bossé pour ça et il est en train de le faire. »