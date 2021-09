Toujours rancunier après avoir perdu l’appel d’offre de la Ligue 1 Uber Eats puis son recours en justice, Canal+ à la dent dure. Sur la même ligne directrice, Hervé Mathoux a crié au scandale dans L’Equipe.

Injuste, voici le terme qui ressort des déclarations faites par Hervé Mathoux. Le présentateur du Canal Football Club se dit indigné de la décision prise par la LFP : « Je suis sidéré. Ce qui s’est passé, cet été, est absolument incroyable. Canal + finance la Ligue 1 depuis trente-sept ans, a été capable de sortir 200 millions d’euros en cinq jours l’an dernier pour éviter aux clubs une mort imminente avec la défection de Mediapro. Et quatre mois plus tard, la Ligue va démarcher un nouvel acteur qui n’en demandait pas tant… Tout ça pour le faire rentrer sur le marché à un prix historiquement bas. C’est d’une iniquité absolue !«

Une démarche jugée honteuse mais aussi et surtout risquée. Si un scandale à la Mediapro semble être plus qu’improbable, Hervé Mathoux cible un autre possible problème du doigt, la visibilité : « La Ligue 1 prend un risque à se rendre invisible du grand public et le foot en général ne s’est pas suffisamment remis en cause… Avec les confinements, des gens se sont habitués à ne pas regarder les matches. Le foot se croit indispensable, trop puissant, c’est risqué. Ce morcellement des droits ne permet plus vraiment de tomber sur ce sport à la télé de manière accidentelle… C’est assez problématique à moyen terme à mon avis.«