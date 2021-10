A 29 ans, Edouard Mendy est débarqué à Chelsea sans prétention en provenance du Stade Rennais pour 24 millions. A l’époque peu d’espoir avait été placé en lui, aujourd’hui il est la meilleure recrue de toute l’histoire des Blues, une éclosion renversante.

En septembre 2020, Chelsea a fait un choix étonnant sur le marché des transferts en recrutant le portier du Stade Rennais pour 24 millions d’euros. A 29 ans, Edouard Mendy est arrivé sur la pointe des pieds avant de placarder Kepa Arrizabalaga sur le banc. A la base une concurrence saine entre les deux gardiens étaient censée naître mais le Sénégalais a très rapidement fait taire les critiques. Le portier enchaîne les records et est sans conteste l’une des plus grandes recrues jamais signées par les Blues. Avec Edouard Mendy sur le terrain, Chelsea ne concède aucun but, (65% de clean sheet). Une statistique impressionnante qui laisse Kepa Arrizabalaga loin des cages des Blues, un véritable bonheur pour les supporters de Stamford Bridge.