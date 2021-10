Cet été, Cristiano Ronaldo a signer son grand retour à Manchester United pour le plus grand bonheur des supporters des Reds Devils et y a retrouvé son compatriote : Bruno Fernandes. Pourtant, le dernier nommé l’avoue, il ne comprend pas son propre coéquipier.

Humilié à domicile ce dimanche par Liverpool (0-5), Manchester United n’est pas au mieux et le moral est loin d’être au beau fixe. Pourtant, sur le terrain, deux joueurs illuminent les pelouses : Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Une complicité certaine loin d’être évidente pour le milieu offensif passé par l’Udinese et le Sporting CP qui avoue ne rien comprendre à ce que peut lui dire son compatriote : « C’est par rapport au dialecte de Ronaldo. Les Portugais ne comprennent pas ce que disent les Madériens. Je vous jure que vous ne comprenez pas le peuple de Madère« , a affirmé le portugais de Manchester United dans l’émission Wingmen Show.