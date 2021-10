Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr (21 ans) semble avoir passé un nouveau palier dans sa progression. En 9 matchs apparitions, le Brésilien a fait trembler les filets à 5 reprises et semble de plus en plus impliqué dans le collectif madrilène. Une satisfaction pour le technicien italien qui en attend néanmoins encore plus de sa jeune pépite brésilienne.

« Il tente sa chance dès qu’il le peut, j’aime ça. Il travaille aussi beaucoup. Il est très intense avec le ballon et doit s’améliorer quand il ne l’a pas, mais il peut le faire. C’est un joueur humble et qui aime travailler. Jusqu’à présent, il s’en sort bien. Il est concentré en ce moment. Il est jeune, manque un peu d’expérience et parfois se laisse distraire par les supporters… Il doit se concentrer davantage sur le match et ne pas penser à ce qui se passe autour de lui« , a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse.