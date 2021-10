Le FC Barcelone vit un début de saison catastrophique avec de multiples désillusions. Le grand Barça n’est plus ce qu’il était et les jours de Ronald Koeman à la tête du club semblent comptés. Joan Laporta a pris sa décision et le Néerlandais pourrait être licencié dès le 7 novembre.

La situation du FC Barcelone n’est clairement pas des plus favorables. Le weekend dernier, Ronald Koeman a ajouté une nouvelle contre-performance à son palmarès en s’inclinant contre le Real Madrid de Carlo Ancelotti lors du Clasico. A la sortie du Camp Nou, les supporters s’en sont pris au technicien néerlandais en secouant sa voiture. Un mouvement de foule qui a été un véritable déclic pour Joan Laporta. Le dirigeant espagnol a enfin pris une décision. Selon Fichajes, le 7 novembre prochain sera une date fatidique lors de laquelle le Barça rencontrera le Celta Vigo pour la 13ème journée de Liga. Une rencontre qui débouchera sur une nouvelle et dernière trêve internationale de l’année. Date symbolique que Joan Laporta a annoté dans son agenda afin de virer ou non son technicien. D’ici là, les Blaugranas disputeront 4 rencontres, trois en Liga et une en Ligue des Champions.