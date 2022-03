Pour venir en aide à l’Ukraine, le Stade de Reims a lancé une collecte de denrées et de matériels de première nécessité.

Le Stade de Reims et son président Jean-Pierre Caillot ont souhaité mener des actions concrètes pour venir en aide au peuple ukrainien. En effet, ils ont décidé de créer une collecte, composée de denrées et de matériels de première nécessité. L’objectif escompté de cette opération est de remplir un camion de 80 m3. Ce camion des Transports Caillot, société dirigée par le président rémois, se dirigera ensuite dans la ville de Rzeszow, à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, où l’ONG ACTED récupérera les collectes avant de les distribuer à la population.