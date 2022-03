Quelle démonstration de force de la part de Tottenham, qui s’est imposé 5 à 0 face à Everton.

En grande difficulté cette saison, les Toffees d’Everton ont pris l’eau ce soir au Hotspur Stadium de Tottenham. Surclassés dans tous les compartiments de jeu, les hommes de Frank Lampard vont concéder l’ouverture du score sur un contre son camp du malheureux Michael Keane (14′). Dans la foulée Heung-Min Son (17′) va doubler la mise, subtilement servi par Harry Kane. L’attaquant anglais va d’ailleurs permettre aux Spurs de rentrer aux vestiaires avec trois buts d’avance après avoir crucifié Pickford en un contre un (37′).

En seconde mi-temps, Sergio Reguilon (46′) va aggraver le score puis Harry Kane (55′) va conclure le festival en s’offrant un doublé. Ses 175e et 176e but en Premier League, qui lui permettent de dépasser un certain Thierry Henry (175 buts) au classement historique des buteurs du championnat. Avec cette victoire 5-0, Tottenham reste 7e du classement mais revient sur les talons de West Ham. De son côté Everton, 17e, flirte dangereusement avec la zone rouge.