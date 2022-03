Pour pallier l’éventuel départ de Ludovic Ajorque cet été, le RC Strasbourg pourrait se pencher sur la piste Jean-David Beauguel.

Le RC Strasbourg vit une saison de rêve. Doté d’un secteur offensif à haut potentiel (Ludovic Ajorque, Kevin Gameiro, Habib Diallo, Adrien Thomasson) et occupant le 4e rang de la Ligue 1, la bande de Julien Stéphan s’impose comme un taulier de ce championnat. Toutefois, les dirigeants alsaciens doivent rester attentifs à l’avenir. Le buteur vedette du RSCA, Ludovic Ajorque, a récemment déclaré qu’il pourrait quitter le club si un beau projet venait à lui. C’est pourquoi, les Strasbourgeois auraient tout intérêt à considérer cette piste à 0€. Il s’agit de Jean-David Beauguel, attaquant français de 29 ans au Viktoria Plzen. Auteur de 10 buts cette saison, le buteur mène sa barque en Fortuna Liga où il évolue depuis 2014. Il sera libre cet été et présentera une parfaite alternative à Ajorque, lui qui possède relativement le même profil de jeu, qui plus est, est originaire de Strasbourg.