Le défenseur des Grenats estime que le boulot est fait sans son secteur et fustige le jeu offensif de son équipe.

Jean-Armel Kana-Biyik ne mâche pas ses mots. « Aujourd’hui, notre problème est offensivement. Derrière, on essaye de faire le travail comme on peut. Devant, malheureusement, ça ne suit pas. Il va falloir qu’on continue à travailler. Si derrière, on arrive à tenir, offensivement, je ne vois pas pourquoi devant on n’arriverait pas à trouver la faille. C’est juste du travail. Il ne faut pas baisser les bras parce que cette équipe a de la qualité », affirme-t-il.

Le FC Metz s’est incliné dimance à Saint-Etienne (1-0) pour le compte de la 27eme journée de Ligue 1 et pointe en 19e position au classement.