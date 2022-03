Longtemps blessé, Lebo Mothiba a retrouvé le chemin des filets face au Girondin de Bordeaux deux ans après son dernier but avec le RC Strasbourg.

C’est la belle histoire du week-end ! Lebo Mothiba a marqué son premier but après deux ans sans marquer. Victime d’une grave blessure au genou en 2020 puis à nouveau touché aux ischio-jambiers, l’attaquant sud-africain a permis d’inscrire le deuxième but de Troyes et de conforter l’avance de son équipe face aux Girondins de Bordeaux.