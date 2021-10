Dans les colonnes du Parisien, la mère de Kylian Mbappé a confirmé que des discussions sont en cours avec le PSG pour une prolongation de contrat.

Après le fils, je demande la mère. Au lendemain des deux interviews réalisées par Kylian Mbappé au micro de RMC Sport et dans les colonnes de L’Equipe, sa mère Fayza Lamari s’est confié au journal Le Parisien ce mercredi. Alors que son fils rêve toujours de rejoindre le Real Madrid, elle assure que les négociations avec le Paris Saint-Germain sont toujours d’actualité. « On discute actuellement avec le PSG, ça se passe bien », confie la mère de Kylian Mbappé. « J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain ».

Jusque-là, le Français refusait catégoriquement de prolonger son contrat, qui expire en juin 2022. Mais si les discussions « se passe(nt) bien », le club est peut-être revenu à la charge avec une nouvelle offre plus proche des attentes du joueur. On sait déjà par exemple que Kylian Mbappé était plus partisan d’un bail à court terme, d’un ou deux ans. Très loin donc des 5 ans initialement proposés par Leonardo et ses dirigeants. Le montant du salaire proposé pourrait également peser dans la balance : certains médias évoquent notamment 45 millions d’euros par an, soit plus que Lionel Messi (41 M€ par an). Affaire à suivre…