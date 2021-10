Au retour de la trêve internationale, Bruno Génésio devrait pouvoir compter sur ces deux cracks : Jérémy Doku et Lovro Majer.

Absents de longue date, Jérémy Doku et Lovro Majer ont repris l’entraînement avec le Stade Rennais ce mercredi. Touché à la cuisse, l’ailier belge de 19 ans n’a plus foulé les pelouses depuis le 22 août et la victoire contre Nantes (1-0). De son côté Lovro Majer (23 ans), arrivé en Bretagne lors du dernier mercato, n’a disputé que 8 petites minutes sous ses nouvelles couleurs, le 29 août à Angers (0-2). Blessé ensuite à la hanche avec la sélection croate, il était au repos depuis.

Tous les deux devraient donc figurer dans le groupe rennais pour la reprise, à Metz le 17 octobre prochain.