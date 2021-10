Déçu de la prestation de l’OM le week-end dernier, Didier Roustan rejette surtout la faute sur Jorge Sampaoli.

Invité sur le plateau de la chaîne L’Equipe hier soir, Didier Roustan est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille dimanche dernier à Lille (0-2). Une contre-performance de Jorge Sampaoli qui n’a pas fait les bons choix selon le journaliste. Il reproche notamment au technicien argentin de trop changer son onze d’une rencontre à l’autre.

« L’OM est une équipe agréable a regarder car il se passe toujours des choses, et que l’équipe cherche le déséquilibre. Mais elle me parait totalement déstructurée, je pense que ce n’est pas simple pour les joueurs. Si tu lis bien le jeu quand tu es l’entraineur adverse, ça devient plus simple. En plus, il fait beaucoup tourner… »