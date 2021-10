Dans une interview accordée à l’équipe, Kylian Mbappé a fait l’éloge de Rayan Cherki, considéré comme un futur grand du côté de l’Olympique Lyonnais. Ce dernier, actuellement avec l’équipe de France Espoirs, a remercié l’attaquant du Paris Saint-Germain pour les compliments en ajoutant qu’il lui donne beaucoup de conseils.

Rayan Chermi suivra-t-il les traces de Kylian Mbappé ? Le joueurs formé à l’Olympique Lyonnais, qui est considéré comme un futur grand joueur par de nombreux observateurs a tapé dans l’oeil du champion du monde 2018: « C’est un beau talent qui peut se développer cette saison », a confié Kylian Mbappé dans une interview accordée à l’équipe.

Actuellement avec l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki s’est réjouit d’être complimenté par un grand joueur comme Kylian Mbappé tout en expliquant la relation qu’il entretien avec le joueur du Paris Saint-Germain: « Ça m’a fait plaisir. Je parle avec lui assez souvent. Il me donne beaucoup de conseils avant les matchs et j’espère pouvoir évoluer un jour avec lui », a confié Cherki en marge du rassemblement des Espoirs à Clairefontaine.

Un début de saison compliqué

Rayan Cherki a joué cinq matchs de Ligue 1 après neuf journées de championnat. Le jeune international Français n’a pas encore trouvé le chemin des filets ni même délivré la moindre passe décisive.

Si son temps de jeu s’est réduit avec l’arrivée de Peter Bosz sur le banc de l’Olympique Lyonnais, il explique entretenir une bonne relation avec l’entraineur néerlandais : Ça se passe bien. On échange souvent. Je n’ai pas beaucoup de temps de jeu pour l’instant, donc je continue de travailler pour en grappiller le plus possible. C’est une saison très importante pour moi. Je veux faire de grandes choses. J’espère pouvoir le montrer en club ».

En attendant d’être de retour dans le Rhône, le joueur offensif a un programme chargé avec les Espoirs avec deux matchs comptant pour les éliminatoires au prochain championnat d’Europe 2023 : Réception de l’Ukraine, le 8 octobre avant un déplacement en Serbie, le 12 octobre. Après deux journées, les hommes de Sylvain Ripoll pointe à la deuxième place de leur groupe.