Dans une interview accordée à L’Equipe, Kylian Mbappé a confié avoir pensé à se mettre en retrait de l’équipe de France après l’élimination en huitième de finale de l’Euro 2020 contre la Suisse. La veille d’affronter la Belgique (jeudi 20h45) en demi-finale de la Ligue des Nations, le sélectionneur, Didier Deschamps a évacué le problème en expliquant que le champion du monde est heureux d’être en sélection.

Kylian Mbappé n’a pas digéré le manque de soutien de la fédération française de football après les nombreuses insultes reçues après son pénalty manqué contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2020. Le champion du monde 2018, qui n’a pas marqué lors de ce championnat d’Europa à confié dans une interview à l’équipe avoir voulu se mettre en retrait en l’équipe de France. L’attaquant du Paris Saint-Germain a ajouté qu’il a rapidement changé d’avis après une explication avec Noël Le Graët, président de la FFF.

Le sélectionneur Didier Deschamps, qui était en conférence de presse avant de retrouver la Belgique (jeudi 20h45) en demi-finale de la Ligue des Nations a assuré que Kylian Mbappé est heureux de porter le maillot de l’équipe de France : « Je ne sais pas ce qu’il a dit, ça ne m’intéresse pas. Le plus important c’est que je l’ai vu et qu’on a discuté. Le discours que j’ai en interne, directement avec les joueurs, est le plus important. Kylian est heureux d’être là, comme tous ses partenaires il attend le match de demain. Ce qui est passé est passé. L’important c’est aujourd’hui et demain. »

Après la Belgique, les hommes de Didier Deschamps, joueront contre l’Espagne ou l’Italie, champion d’Europe en titre lors du match pour la troisième ou lors de la finale.