Le sélectionneur des Bleus assure qu’il n’y a aucun conflit entre ses joueurs et ceux de la Belgique, qui s’affrontent demain.

De passage en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique (20h45), Didier Deschamps a assuré que ce match n’avait pas des allures de revanche de la Coupe du monde 2018. Pour rappel, les Bleus avaient éliminé la Belgique en demi-finale (1-0) sur une tête de Samuel Umtiti.

« Je ne suis pas persuadé qu’un sentiment les anime. Pour nous ce match était décisif parce qu’il nous a permis de jouer une finale, mais ce qui se passera demain ne changera rien au match de 2018. Demain aussi on joue une place pour la finale de la Ligue des nations. Il y a toujours eu une rivalité saine avec eux, parce que c’est un pays frontalier. L’après match a été marqué par quelques déclarations mais aussi beaucoup d’interprétations… Mais il y a beaucoup de respect, de ma part pour Roberto Martinez, et aussi entre les joueurs. Ce sera une très belle affiche, avec deux équipes où il y a de la qualité. Les joueurs aiment jouer de tels matchs, où il y a de l’adrénaline et un objectif clair. »