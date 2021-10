Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a poursuivi sa belle campagne d’Italie en remportant mercredi Milan-Turin, après sa victoire au Tour d’Emilie samedi, à trois jours du rendez-vous majeur du Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison.

Au terme des 189 kilomètres de course, le triple vainqueur du Tour d’Espagne a été le plus costaud lors de l’ascension finale vers la basilique de Superga, qui domine Turin, en s’imposant dans un duel avec le Britannique Adam Yates (Ineos). Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui disputait sa première course depuis son second titre de champion du monde conquis à Louvain (Belgique) le 26 septembre, n’a lui pas participé à la bataille finale, se relevant rapidement après une tentative d’attaque au bas de l’ascension finale.