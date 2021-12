A 37 ans, José Fonte fait preuve d’impatience et veut être fixé sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, il envoie un ultimatum à sa direction. Il ne veut pas revivre le feuilleton de la saison passée.

Homme fort de la défense lilloise, José Fonte démontre une année supplémentaire qu’il a le niveau. Solide comme un roc, il forme avec ses jeunes compère Tiago Djalo et Sven Botman une défense imperméable. Après avoir remporté le titre de Champion de France la saison passée, le Portugais avait négocié tout l’été avec le LOSC pour une prolongation de contrat. Les supporters du club nordiste avait même lancé un #prolongationfonte qui avait eu un énorme succès. Mais cette année, le capitaine des Dogues ne veut plus revivre le même feuilleton et souhaite être cerné sur son avenir. Il pose ainsi un ultimatum à sa direction en affirmant qu’il prendra sa décision sous peu.

« Je suis tranquille. J’essaie d’être bon sur le terrain. Si tel est le cas, naturellement tout arrivera. Mais je ne peux pas attendre la fin de saison. Je veux savoir si le club veut continuer un peu avec moi. Ou pas. Pour en parler avec ma famille, mon plan de carrière. J’ai besoin d’être fixé en janvier, maximum février. Si la direction prend un chemin différent (sans lui), il n’y aura aucun problème. Mais je veux me préparer à l’idée. J’ai encore envie de jouer. Une autre saison. Ici ou ailleurs, c’est certain« , a déclaré José Fonte, capitaine emblématique des Dogues, dans un entretien accordé à L’Equipe.