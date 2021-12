Sur les ondes de « RMC », Vincent Moscato a livré son sentiment sur la Ligue Europa Conférence que vont disputer l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Il n’apprécie pas cette C4.

« Les enthousiasmes artificiels me fatiguent. Tu n’es pas obligé de t’enthousiasmer pour tout. Tu as la Ligue des champions et l’Europa League et puis c’est tout. La Conférence League ce n’est pas un titre ça oh. Ce n’est pas un titre ça. A choisir, je prends la Coupe de France et pas la C4. Sampaoli, il nage comme un poisson dans l’eau, mais ce n’est pas un cerveau. Il convient aux supporters. Il vaut mieux jouer la Coupe de France. La C4, c’est une coupe de pompes, voilà », a déclaré l’ancien joueur de rugby.