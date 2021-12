Ce jeudi est en train d’avoir lieu une réunion entre la LFP et le gouvernement français concernant la sécurité dans les stades. Des mesures seront prises afin de lutter contre les récents incidents survenus en Ligue 1. Certaines sont d’ores et déjà connues.

Ce jeudi 16 décembre à Beauvau est en train de se dérouler une réunion extraordinaire entre la Ligue de Football Professionnel et le gouvernement français afin de prendre des mesures pour lutter contre les récents débordements et incidents survenus lors de nombreuses rencontres en Ligue 1. OGC Nice – OM, RC Lens – LOSC ou encore OL – OM… tant d’oppositions gâchées par de tristes incivilités. Présente lors de cette réunion, Roxana Maracineanu a indiqué la voie à suivre et l’objectif à atteindre : « Mettre fin rapidement aux violences dans les stades en agissant, chacun à son niveau« , a-t-elle déclaré dans un tweet posté il y a quelques heures.

Après quelques heures de réunion, de premières mesures ont été prises et officialisées. Les bouteilles en plastique seront interdites dans les stades à partir du 1er juillet 2022. En cas d’incident, une décision devra être prise dans un délai maximum de 30 minutes et enfin, et c’est sûrement la décision la plus importante, une rencontre sera définitivement interrompue en cas de blessure survenue sur un arbitre ou sur un joueur par un lancé projectile. Des premières décisions fortes qui indiquent la marche à suivre. Des dispositifs de sécurité obligatoires seront mis en place en Ligue 1 et en Ligue 2 à partir de 2022 et 2023.