Le coach de LDLC ASVEL évoque la nouvelle défaite de son équipe ce mercredi soir en EuroLeague face au Zenit Saint-Pétersbourg mais il reste toujours positif sur la situation.

« Nous avons bien défendu mais offensivement il nous faut être bien meilleurs. Nous allons analyser cela. On ne voit plus les choses que nous voyions auparavant avec Elie Okobo et Chris Jones. Cela nous a un peu aveuglé au début et c’est pour cela qu’il nous faut retrouver ce jeu de passes sur lequel j’appuie ma philosophie de jeu. Le Zénith a joué le type de match qu’il aime jouer avec peu de possession. C’est une équipe qui défend très dur, très physique et pas facile à jouer. Je ne suis pas inquiet. L’Euroligue est une compétition très difficile contre des équipes super compliquées à jouer. Quand on est moins bien, c’est difficile pour nous de gagner un match mais il faut y croire, ça va tourner. Nous avons un prochain match difficile à disputer à l’Olympiakos mais il ne faut pas oublier non plus le championnat de France ». A souligné le coach de l’équipe à la fin du match.