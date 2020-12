Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a donné son avis sur les réactions indignées des sportifs comme Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé après la publication de vidéos de violences policières.

Les sportifs ont rapidement tweeté lors de la dernière vidéo publiée montrant un producteur de musique noir frappé par des policiers il y a une dizaine de jours. Le minitre de l’Intérieur avait indiqué le week-end dernier dans Le Parisien : « avoir eu mal à (s)a France en n’entendant aucune réaction de footballeurs millionnaires au sujet des 98 policiers blessés samedi ».

Sur RTL, le premier flic de France a précisé sa pensée. « Je condamne (les violences policières sur le producteur, ndlr) et la police de la République n’a pas à avoir de doute sur sa déontologie. Pour respecter, il faut être respectable. C’est ce que je dis aux policiers et aux gendarmes. En même temps, je trouve que certains ont la dignité sélective. On peut aussi être particulièrement blessé à ce que représente notre pays, le drapeau français lorsqu’on voit une commissaire de police qui doit désormais porter une attelle en fer à la place de son bras parce qu’elle a pris un pavé alors qu’elle essayait de secourir des personnes, qu’un major de 50 ans a été roué de coups à terre et que, plutôt de lui porter secours, on prend son téléphone et on filme. Quand j’étais petit, on me disait qu’il fallait aider les policiers. Je regrette parfois la dérive d’une partie de la société », a indiqué Gérald Darmanin.