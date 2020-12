On connaît enfin la date de publication du résultat de la médiation entre la LFP et Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1.

C’est le plus gros conflit de l’année à gérer pour le football français. Depuis le 5 octobre, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont privés du montant des droits TV de Mediapro. Jaume Roures, patron du groupe espagnol, souhaite obtenir une baisse du montant total des droits. La LFP ne souhaite pas brader son prix et veut obtenir le montant signé lors de l’appel d’offres en 2018.

Selon les informations de L’Equipe, Marc Sénéchal, le médiateur désigné par le tribunal du commence de Nanterre, devra remettre son verdict final au président du tribunal ce vendredi. Pour le moment, aucun accord ne semble possible entre les deux parties. Si c’est la cas, le football français pourrait s’en remettre à la solution Canal+ avec une reprise du championnat par la chaîne cryptée.