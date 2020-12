Aucune solution n’a pour le moment été trouvée pour le paiement des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 concernant le mois d’octobre (et même décembre ?!).

Jean-Pierre Caillot a accordé quelques mots au quotidien sportif L’Equipe pour évoquer la situation. Comme plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, le boss du Stade de Reims se retrouve dans une situation financière difficile après le non-paiement de Mediapro des droits TV pour le mois d’octobre. Cette crise s’ajoute à la crise du COVID et les clubs professionnels français se retrouvent au bord de la faillite…

« Quand on a reçu les modalités des aides annoncées et les seuils d’application, ce n’était pas ce qui avait été dit. Et ça a été la douche froide pour tous les clubs. J’ai parfois un peu l’impression que l’on ne nous prend pas au sérieux et que le sport est mal traité par rapport à la culture (…) Il faudrait que les gens viennent voir où en sont nos trésoreries actuellement. Avec en plus le problème Mediapro, quelles peuvent être les conséquences à court terme ? Le non-versement des salaires ? Oui, ça pourrait arriver. Quand vous n’avez plus de recettes à mettre en face de vos dépenses, comment fait-on ? Beaucoup de collègues sont très inquiets », a indiqué le patron du Stade de Reims et du collège de Ligue 1 Jean-Pierre Caillot dans L’Equipe.