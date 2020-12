Le consultant de RMC, Jérôme Rothen, a une nouvelle fois défendu le joueur de l’OM, Florian Thauvin.

« Si on juge Thauvin sur les gros matchs, en effet il est défaillant. Mais il a besoin d’avoir des mecs derrière lui, un collectif beaucoup plus fort pour exprimer tout son talent. Aujourd’hui, les milieux et les défenseurs n’arrivent pas tout le temps à le trouver, et sur les gros matchs, c’est un problème. Quand tu vois les ballons passer au-dessus de ta tête, et c’est le cas dans les gros matchs, tu ne peux pas être à la finition. Si on prend les stats en Ligue 1 cette saison c’est 4 buts et 5 passes décisives en 10 matchs, mais qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? », a indiqué le consultant de RMC et ancien coéquipier de Thauvin au SC Bastia.