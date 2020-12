Auteur d’un but et d’une passe décisive avec le Barça contre Ferencvaros (3-0), en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé montre un très beau visage à son entraîneur Ronald Koeman.

« Dembélé est un grand joueur. Il a beaucoup de qualités, en face à face, il est rapide, il est efficace et à l’aise des deux pieds. Le plus important, c’est qu’il est très bien physiquement. Il travaille bien. Nous savons qu’il y a beaucoup de joueurs offensifs et il est difficile pour l’entraîneur de décider qui va jouer quand des joueurs comme Dembélé jouent à ce niveau », a indiqué le coach du Barça en conférence de presse d’après-match. L’ancien joueur de Rennes a même terminé la rencontre capitaine du club catalan.