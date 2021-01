À peine arrivé sur le banc des Canaris, Raymond Domenech affiche déjà ses grandes ambitions pour la suite de la saison.

Présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours du match de Ligue 1 face à Rennes, Raymond Domenech en a profité pour faire le bilan de sa première semaine au FC Nantes. Arrivé sur le banc fin décembre, malgré la fureur des supporters et les doutes du directeur général Franck Kita, l’ancien sélectionneur des Bleus semble particulièrement excité par ce nouveau challenge.

« La vérité, c’est le match. Pour le moment, je peux dire ce que je veux, c’est un groupe sain qui fait des efforts. J’ai regardé tous les autres matches, au niveau des courses et de l’investissement, les joueurs sont présents. À part Marseille (défaite 1-3, le 28 novembre), où les chiffres étaient nettement en dessous. Tout le reste était au niveau des autres équipes. C’est un groupe qui a les moyens, qui peut produire quelque chose de bien, qui a cette capacité à jouer. Sur ce que j’ai vu, il y a peut-être un souci à jouer tous ensemble et à faire la même chose. C’est sur quoi je travaille déjà depuis quelques jours. Mais individuellement, trois-quarts des joueurs auraient leur place dans d’autres clubs. On a l’image du FC Nantes qui était une culture de jeu et de la formation. Ça lui permettait quand même d’avoir des résultats de haut niveau. L’ADN de ce club est là, il est toujours là. Il faut le retrouver. On n’efface pas vingt ans d’identité d’un club comme ça. Il faut le faire refleurir un peu. C’est là-dedans qu’on va avancer ».

Pas de quoi s’alarmer donc pour Raymond Domenech qui espère remettre le club sur les bons rails le plus rapidement possible. Actuellement 16e de Ligue 1, le FC Nantes ne compte que trois longueurs d’avance sur la zone de relégation et va devoir surmonter un calendrier difficile. Après le match contre le Stade Rennais mercredi soir (19h), les Canaris défieront Montpellier puis le RC Lens.