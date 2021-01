Le premier Grand Prix de la saison pourrait être reporté en raison du renforcement des conditions d’admission dans le pays.

Alors que la saison 2021 de Formule 1 doit débuter le 21 mars prochain en Australie, les conditions sanitaires et les nouvelles mesures prises par le gouvernement laissent craindre une annulation de la course ou a minima un report si le calendrier le permet. Les organisateurs du GP d’Australie devraient donner plus de détails mi-janvier. La saison de F1 pourrait donc débuter le 28 mars au Bahreïn, avant de se poursuivre en Chine le 11 avril, puis en Europe pour une course le 25 avril sur un circuit qui n’a pour l’instant pas été déterminé.

L’an dernier, le Grand Prix de Melbourne avait dû être annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et aucune nouvelle date n’avait pu être trouvée dans le calendrier 2020 pour reporter l’épreuve.