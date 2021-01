Après la victoire étriquée de ses hommes sur la pelouse de la lanterne rouge Huesca (1-0), l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a exprimé en conférence de presse sa volonté de renforcer l’armada offensive de son équipe pour le mercato hivernal.

Qui dit 2021 dit nouvelle année et également nouveau départ. Un adage dont le Barça, timoré voire malade en 2020, aimerait grandement s’inspirer. Pourtant, les coéquipiers de Lionel Messi n’ont pas l’air d’avoir pris de résolutions puisqu’ils ont affiché un visage plus que timide pour leur premier match de l’année en l’emportant sur la plus petite des marges contre la modeste lanterne rouge Huesca (1-0).

Après cette victoire peu convaincante, Ronald Koeman a souligné en conférence de presse les carences offensives dont était victime son équipe. Une attaque peu inspirée et un réservoir de joueurs dans le domaine ultra faible pour ne pas dire inexistant. Avec le départ de Luis Suarez, laissant place à un Martin Braithwaite seul en pointe, le coach du Barça a affiché sa volonté de recruter en priorité un nouveau numéro 9 lors du mercato hivernal. « Il n’est pas nécessaire de répéter ce que nous disions en début de saison, qu’il faut quelqu’un en pointe pour avoir plus de concurrence, avoir plus d’objectifs et d’efficacité. Il nous faut quelqu’un devant pour avoir plus de concurrence, pour avoir plus de buts et d’efficacité, mais cela dépend aussi de beaucoup de choses. »

Un jeu de piste qui mène toujours au Lyonnais Memphis Depay, cible la plus brûlante, pressenti depuis longtemps pour débarquer en Catalogne.