L’entraîneur de l’OL espère que le Paris Saint-Germain saura reproduire les erreurs du passé.

Présent en conférence de presse ce lundi, alors que l’Olympique Lyonnais affrontera Lens mercredi soir (21h), Rudi Garcia est revenu sur la récente nomination de Mauricio Pochettino à la tête du PSG. Un changement d’entraîneur qui ne l’inquiète pas vraiment… au contraire.

« On sait que Paris est le grand favori de ce Championnat. La grande différence, c’est que le PSG n’a pas beaucoup de points d’avance aujourd’hui mais il le reste, et il est bâti pour remporter la C1 », tempère le coach lyonnais devant les médias. « Thomas Tuchel est un excellent coach, il est allé en finale de la C1, ce n’est pas rien… Pochettino a été un très bon joueur du PSG et a aussi disputé une finale de C1 mais tout ça, c’est l’actualité de Paris. Ça ne nous regarde pas. On voit simplement que quelques années en arrière, Montpellier a été champion (2012) alors que le PSG avait changé Kombouaré à la trêve (rires). »