Dossier prioritaire du FC Barcelone afin de consolider et pérenniser sa ligne offensive, Ousmane Dembélé ne cesse de faire perdre du temps aux dirigeants catalans. Alors qu’ils lui ont posé un ultimatum, le Français a une nouvelle fois décliné la proposition du Barça. Son avenir se dessine désormais loin, très loin de la Catalogne.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone fait de l’avenir d’Ousmane Dembélé une priorité alors que son contrat le lien avec le Barça prend fin en juin prochain et qu’il sera libre de négocier avec l’écurie de son choix dès cet hiver et le mois de janvier. Une deadline précise qui a forcé la main de la direction catalane, obligée de lui poser un dernier ultimatum. Une dernière proposition de contrat censée le convaincre de poursuivre son aventure en Catalogne.

Mais, selon les informations de la presse espagnole et du média Sport, Ousmane Dembélé aurait enfin pris sa décision. Cette dernière serait mûrement réfléchie et aucun retour en arrière ne serait possible. L’ailier français a fait son choix et souhaite quitter le FC Barcelone. Il ne prolongera pas. Seul un miracle pourrait inverser la tendance tant le Barça ne peut pas satisfaire les exigences du clan Ousmane Dembélé. Un véritable fiasco pour le FC Barcelone qui s’apprête à voir partir libre une ancienne recrue phare enrôlée pour 150 millions d’euros…