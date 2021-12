Hier soir le Stade Rennais a été battu par le LOSC 2 buts à 1 à domicile et l’entraineur de l’équipe bretonne Bruno Genesio a même été expulsé.

Justement il este revenu sur cette expulsion avec l’arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappart. Il pense que les arbitres de Ligue 1 devraient d’ailleurs s’inspirer du rugby. « J’accepte mon expulsion, mais ce que je regrette, c’est que plutôt que d’aller rapporter à madame Frappart que j’avais dit que c’était catastrophique, le quatrième arbitre aurait mieux fait de l’aider. Je pense que sur notre action, il y a faute en notre faveur, et non pas de Jérémy Doku. Ça aurait été beaucoup mieux mais c’est comme ça, ce n’est pas important que je suis suspendu ou pas. Je préfère être suspendu plutôt qu’un de mes joueurs, c’est comme ça. Je pense quand même qu’il faudra, un jour ou l’autre, prendre exemple sur les arbitres de rugby, qui même quand ils sanctionnent les gens, le font calmement. Vous n’avez qu’à regarder les images quand je prends le deuxième carton jaune et vous verrez de vous-mêmes quelle attitude a madame Frappart. »