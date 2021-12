Daniel Riolo pense que l’Olympique de Marseille est capable de finir sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison et il trouve que cette victoire à Nantes hier soir va faire le plus grand bien.

« Il y a toujours une inconnue avec ces mecs-là. Ces gars à caractère comme Jorge Sampaoli, Marcelo Bielsa… Parfois, une étincelle peut tout faire dégoupiller. C’est ma seule réserve. Après il ne faut bien sûr pas que Payet se blesse pendant plusieurs semaines. Car il y a des mecs qui me semblent un peu essentiels. Mais sinon, je ne vois pas ce que Marseille a de moins que les autres équipes. Et je ne vois pas non plus pourquoi ils ne feraient pas podium », a souligné le journaliste.

Avant de terminer et mettre une pièce sur l’OM sur le podium en fin de saison : « Je vois l’OM sur le podium, je le dis depuis le début de la saison. Les dernières semaines, quand ça allait moins bien, je n’ai pas participé à l’inquiétude générale. Je n’ai jamais dit qu’il n’y avait pas de choses qui allaient moins bien, mais il y avait une sorte de climat d’impatience et de panique, et je n’étais pas dans ce climat-là. »