Cet été, tout le monde s’est inquiété pour le Real Madrid avec les départs inattendus de Raphaël Varane et Sergio Ramos mais la réalité est toute autre. Loin de l’Espagne, les deux tauliers peinent à retrouver un niveau descent pendant que l’arrière garde du Real, composée par Alaba et Militao est plus solide que jamais.

Le dernier mercato estival a été plus que mouvementé du côté du Real Madrid et principalement en ce qui concerne les départs de membres importants du vestiaire. Cet été, les Madrilènes ont réalisé deux ventes controversées avec Sergio Ramos et Raphaël Varane, une charnière centrale historique et emblématique qui avait jusqu’ici porté le Real Madrid vers de multiples succès. Cependant, malgré l’enfer que l’on avait pu prévoir à Carlo Ancelotti, la réalité est toute autre. Il s’agit finalement de l’une des meilleures opérations menées par le club de la capitale ces dernières années.

En effet, en se séparant de ces deux joueurs expérimentés, le Real Madrid a économisé de gros salaires tout en percevant une belle indemnité de transfert pour le transfert de Raphaël Varane vers Manchester United alors que tous deux déçoivent au sein de leur écurie respective en cette première partie de saison. Pourtant perçus comme de véritables stars à leur arrivée, Sergio Ramos et Raphaël Varane ne soutiennent que très peu leur formation actuelle et semblent à des années lumières de leur meilleur niveau. Une situation dont peut se réjouir la direction madrilène qui est aujourd’hui totalement satisfaite de son arrière garde composée du trio, Alaba, Militao, Nacho. Le Real Madrid a réalisé le casse du siècle.