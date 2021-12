Face aux Hornets de Charlotte, Giannis Antetoukounmpo a encore une fois fait la différence avec un énorme match à 40 points et 12 rebonds. Malgré tout, le Grec doit modifier son jeu comme il l’explique.

« Je suis heureux que ce lay-up soit rentré. Je n’ai pas vu l’action mais je sais que dans la position où je me trouvais, il y avait deux choses à faire : soit y aller directement, soit essayer de la faire rentrer en douceur. Tu dois mettre de l’effet. Si tu y vas normalement, tu vas probablement te faire bloquer. Donc tu dois être malin. C’est ce que j’ai essayé de faire et je pense avoir réussi. […] Je commence à me faire vieux. Je ne suis plus capable de dunker sur les gens, alors je dois être malin. » A–t-il déclaré alors qu’il n’a encore que 26 ans.