Kylian Mbappé, 22 ans, n’a pas marqué le moindre but lors de la phase de groupe de l’UEFA Euro 2020. Malgré cette disette, Raphaël Varane, 28 ans, estime que l’attaquant reste important dans le onze de départ.

Présent sur le plateau de Téléfoot, le champion du monde 2018, Raphaël Varane a été interrogé sur le manque de réussite de Kylian Mbappé lors de la première partie du championnat d’Europe. Malgré cette disette, le défenseur du Real Madrid, explique que ce n’est pas un problème pour l’attaquant du Paris Saint-Germain et qu’il retrouvera le chemin des filets très bientôt : « C’est un attaquant et les attaquants ont besoin de marquer et d’avoir ce petit plus de confiance. Il a été bon sur ce début de compétition, donc on espère bien sûr que nos attaquants vont être performants et marquer encore plusieurs buts. »

La France affronte la Suisse, lundi à 21h en huitième de finale, nul doute que Kylian Mbappé essaiera de répondre aux critiques sur le terrain en marquant des buts.