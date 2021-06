Pour La Nacio, le célèbre attaquant, Samuel Eto’o s’est exprimé sur Kylian Mbappé qui pour lui sera le nouveau dieu du football lorsque Messi et Cristiano Ronaldo prendront leur retraite.

Cette saison Kylian Mbappé a joué 31 matchs de Ligue 1 pour 27 buts marqués. Il a terminé meilleur buteur du championnat de France pour la troisième après 2018 et 2019 et meilleur joueur. Le champion du monde 2018 fait rêver la planète football avec des prestations de haut niveau notamment en Ligue des Champions où il a arqué un triplé au Camp Nou et un doublé face au Bayern Munich. Récemment, l’ancien joueur du FC Barcelone, Samuel Eto’o a déclaré que l’avenir de Kylian Mbappé sera radieux : « Les débuts de Messi ? Ça a été la naissance du Dieu du football. Cristiano est un autre Dieu. Avec Messi, ce sont les deux joueurs qui marquent le football actuel avec les notes les plus élevées. Mais un autre Dieu arrive déjà pour succéder à Messi et à Cristiano lorsqu’ils seront fatigués de nous apporter de la joie. Ce nouveau Dieu sera Kylian Mbappé. »

Actuellement avec l’Equipe de France à l’Euro 2020, Kylian Mbappé affrontera la Suisse en huitième de finale lundi à 21h à Bucarest. Cette comparaison lui fera sans doute énormément plaisir.