L’Equipe de France affronte la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2020, lundi à 21h à Bucarest. Pour ce match, les champions du monde en titre pourront compter sur Antoine Griezmann.

Présent en conférence de presse, Presnel Kimpembe avoue ne pas être surpris par le repli défensive de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann : « Antoine, c’est un ancien Colchonero, il sait d’où il vient, s’est amusé le Parisien. On connaît son sens du sacrifice, c’est quelqu’un qui est très généreux dans les efforts. Il a encore réussi à le démontrer sur les derniers matchs. On sait à quoi il nous sert, ce n’est pas qu’un joueur offensif, il a aussi des qualités défensives. On ne va pas cracher dessus, on prend toute sa palette. » Meilleur buteur de l’Euro 2016 en France, Antoine Griezmann, buteur lors du match nul, 1-1, contre la Hongrie est le troisième meilleur buteur de l’histoire des championnats d’Europe des nations.