Granit Xhaka, 28 ans, milieu de terrain de la Nati était en conférence de presse à la veille d’affronter la France en huitième de finale de l’Euro 2020 où il confie ne pas avoir peur des champions du monde.

Après la phase de groupe de la coupe du monde 2014 et de l’Euro 2016 organisé en France, les Bleus et la Nati se retrouve en huitième de finale à l’Euro 2020 à Bucarest. En conférence de presse, le joueur de d’Arsenal estime que son équipe à toutes ses chances de se qualifier pour les quarts de finale : « Bien sûr, il faut faire attention aux Français, ils ont des joueurs de classe mondiale. Il faut jouer de manière intelligente entre le pressing et un jeu un peu plus bas, mais ça ne veut pas dire être très défensif non plus. On veut jouer au foot, ne pas entrer au stade peureux, mais il faut gagner les duels si on veut espérer quelque chose. (…) Le coach est très calme, très serein. On veut punir les faiblesses de la France. Le coach est serein comme il faut, c’est un grand match pour tout le monde, pour toute la Suisse, parce qu’on peut écrire une grande page de notre histoire. »

Réponse demain après le match pour savoir qui de l’Equipe de France et de la Suisse sera en quart de finale mais le match s’annonce passionnant.