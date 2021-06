Le Danemark s’est qualifié en quart de finale de l’Euro 2020 en s’imposant largement imposé, 4-0, en huitième de finale contre le Pays de Galles grâce à un Kasper Dolberg de feu.

Titulaire à la pointe de l’attaque danoise suite à la blessure de Poulsen, Kasper Dolberg, n’a pas déçu puisqu’il a inscrit un doublé face au Pays de Galles permettant à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale du championnat d’Europe après deux défaites en phase de groupe et l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen. L’attaquant de l’OGC Nice n’en revient pas : « C’est complètement fou. En fait, je ne sais pas comment je me sens. C’est de la folie totale. C’est surréaliste. C’est ici que tout a commencé pour moi, et jouer à nouveau ici dans ce cadre était insensé. » Pour rappel, l’attaquant comptabilise 28 sélections pour 8 buts marqués.