Titulaire indiscutable dans la défense central suisse, Manuel Akanji va affronter l’équipe de France pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020. A 25 ans, le joueur du Borussia Dortmund compte déjà 32 sélections et met les choses au clair. Les Bleus ne lui font pas peur !

Manuel Akanji : « Il est évident que Benzema, Griezmann et Mbappé sont des joueurs exceptionnels. Il va falloir défendre à un niveau optimal contre eux, en espérant que cela suffira. Nous avons nos acquis tactiquement parlant. Et ce que l’on met en place, c’est dans l’objectif de passer en quarts de finale. […] La Suisse est une équipe dotée d’un vrai état d’esprit. On a toujours démontré qu’on n’avait jamais peur de personne en entrant sur le terrain et on va encore le prouver contre la France. Il ne faudra pas se cacher, faire preuve de courage et aller de l’avant« , a-t-il déclaré pour L’Equipe. Les hommes de Didier Deschamps sont prévenus.