L’Equipe de France affronte la Suisse, lundi à 21h à Bucarest en huitième de finale de l’UEFA Euro 2020. Pour ce match, le sélectionneur Didier Deschamps pourrait mettre en place un système à trois défenseurs.

Malgré la première place du groupe F, l’Equipe de France a réalisé une phase de groupe poussive avec une victoire, 1-0, contre l’Allemagne puis deux matchs nul contre la Hongrie, 1-1, et le Portugal, 2-2. Si Lucas Digne sera sauf surprise forfait pour le huitième de finale, Lucas Hernandez s’est entrainé aujourd’hui mais ne devait pas être dans le onze de départ de Didier Deschamps. Dans un premier temps, l’Equipe a annoncé qu’une discussion entre les joueurs et le Staff avait eu lieu où ils ont demandé a joué avec une défense à trois. Le sélectionneur a réalisé une mise en place en fin d’entrainement où il a testé un système en 3-4-3 avec Lenglet a cote de Varane et Kimpembe et Adrien Rabiot en piston gauche.

La composition probable :

Lloris- Lenglet, Varane, Kimpembe – Pavard, Kanté, Pogba, Rabiot – Griezmann, Benzema, Varane