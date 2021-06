Il aura fallu la prolongation pour que l’Italie s’impose, 2-1, contre de vaillants autrichiens en huitième de finale de l’Euro. La Squadra Azzura sera bien en quart de finale de ce championnat d’Europe.

Ce fut extrêmement compliqué pour l’Italie face à l’Autrice, qui s’est vu se faire refuser un but à la 65e minute pour une position de hors jeu. Il aura fallu attendra la 95e minute de la prolongation pour que Chiesa délivre la sélection italienne avant que Pessina ne double l mise à la 105e minute. Kalajdzic a réduit l’écart à la 114e mais c’était insuffisant mettant fin à 11 matchs sans prendre de but. L’Italie disputera un quatrième quart de finale consécutif et affrontera le vainqueur de Belgique – Portugal au prochain tour.