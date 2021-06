La Belgique affronte le Portugal, champion d’Europe en titre, demain à 21h en huitième de finale de l’Euro 2020. Présent en conférence de presse, le sélectionneur belge, Roberto Martinez annonce qu’il ne mettra pas en place un plan anti Cristiano Ronaldo.

Si la Belgique a terminé largement en tête du groupe B, le Portugal a terminé troisième du groupe F derrière l’Allemagne, 2e et la France, 1ere avec une victoire 3-0 contre la Hongrie, une lourde défaire, 4-2 contre l’Allemagne et un match nul, 2-2 contre la France. C’est le choc des huitièmes de finale de ce championnat d’Europe. En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a confié craindre Cristiano Ronaldo mais il n’a pas préparé de plan pour bloquer le quintuple ballon d’Or : « Lorsque vous mettez en place un plan contre un joueur en particulier, vous risquez de vous faire avoir par d’autres joueurs. Le danger peut venir de partout avec le Portugal, il y a des joueurs très rapides. Bien sûr, Ronaldo est très important, il est toujours capable de faire la bonne passe, d’être décisif à n’importe quel moment. Il faut donc être toujours attentif. Il faut défendre à 10 contre le Portugal. Nous devons être compacts, il faudra montrer beaucoup de solidité et nous devons défendre en équipe. »