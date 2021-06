Le Pays de Galles s’est lourdement incliné, 4-0, contre le Danemark en huitième de finale de l’Euro 2020. A l’issue du match , sa star Gareth Bale était forcement déçu.

Demi-finaliste en 2016, l’Euro 2020 s’arrête en huitième de finale pour les Gallois. Ils ont terminé deuxième du groupe A derrière l’Italie mais devant la Suisse avec une victoire contre la Turquie, un nul contre la Nati et une défaite contre la Squadra Azzura. En huitième de finale, la marche était trop haute contre le Danemark, une défaite, 4-0, où le deuxième but encaissé juste après la pause aura été fatal. La star du Pays de Galles, Gareth Bale, 31 ans, 96 sélections, 33 buts a exprimé toute sa frustration à l’issue du match : « Ce n’est pas comme ça que nous voulions que le match se déroule. De notre point de vue, nous avons très bien commencé, puis le jeu a changé. Nous avons essayé de jouer en deuxième mi-temps mais nous avons commis une erreur en concédant un but, ce qui a tué l’élan de notre côté. Finir comme nous l’avons fait est décevant. Les garçons sont frustrés et en colère, ce qui est compréhensible. Je préférerais que nous sortions de cette façon. C’est décevant, c’est tout ce que je peux dire. »

L’attaquant qui appartient toujours au Real Madrid a peut-être disputer sa dernière grande compétition puisqu’il envisage de prendre sa retraite internationale.