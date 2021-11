Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de france, était en conférence de presse avant les deux derniers matchs des qualifications à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar, a clamé son envie de voir Karim Benzema remporter le ballon d’Or.

Karim Benzema, cinquième français de l’histoire ballon d’Or ? Il faut patienter encore un peu puisque le vainqueur sera connu le 29 novembre prochain lors d’une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris. Pour Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de france, l’attaquant du Real Madrid mérite de remporter cette distinction.

« C’est une récompense individuelle importante, prestigieuse. A partir du moment où Karim fait partie des postulants, c’est même un candidat très sérieux pour le gagner, évidemment, et non pas parce que je suis son sélectionneur et qu’il est Français, c’est bien sûr tout le mal que je lui souhaite (de le gagner) par rapport à tout ce qu’il a réalisé au cours de cette saison avec son club et l’équipe de France », a confié le sélectionneur des bleus face aux médias.

En attendant, Karim Benzema sera sur la pelouse du Parc des Princes samedi à 20h45 face au Kazakhstan lors de l’avant dernier match des qualifications à la prochaine coupe du Monde au Qatar. En cas de victoire, les bleus seront qualifiés. Le dernier match contre la Finlande, le 16 novembre, permettrait à Didier Deschamps d’opérer quelques changements.