L’Olympique de Marseille a été tenu en échec par le FC Metz, dimanche après-midi lors de la treizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a choisi de titulariser Steve Mandanda pour relancer la concurrence avec Pau Lopez selon Jorge Desio, entraîneur adjoint.

Steve Mandanda a retrouvé une place de titulaire. Gardien historique de l’Olympique de Marseille, son dernier match remontre au 28 septembre dernier, lors d’une victoire, 3-1, face à l’AS Saint-Etienne. Dimanche, lors du match nul, 0-0, contre Metz, le champion du monde 2018 a été décisif a plusieurs reprises permettant à son équipe de prendre un point décevant face à la lanterne rouge du championnat.

Pour le phocéen, Jorge Desio, entraineur adjoint de Jorge Sampaoli, a expliqué les raisons de la titularisation de Steeve Mandanda: « On considère qu’il faut qu’il y ait une concurrence saine entre tous les joueurs et dans l’effectif tout le monde peut jouer, il n’y a pas d’exception pour les gardiens. Mandanda avait commencé et il est sorti après avoir fait deux très bons matchs. Pau Lopez aussi a enchainé les bonnes prestations. Il n’y a pas une raison spécifique au retour de Mandanda si ce n’est que les deux gardiens sont en condition de débuter chaque match. »

Pau Lopez, qui a rejoint l’OM cet été a disputé les 13 derniers matchs toutes compétitions confondues tandis que Steve Mandanda n’a joué que 4 matchs cette saison. Après la trève internationale, les hommes de Jorge Sampaoli se déplaceront sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.