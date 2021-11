L’AS Saint-Etienne, qui est en grande difficulté financière et sportive, est en vente depuis plusieurs semaines mais ne trouve pas preneur. Il y a quelques temps, Norodom Ravichak avait fait part de son envie d’acquérir le club mais selon les informations du Progrès, il a fourni de « faux documents », Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont porté plainte.

Hier soir, selon les informations de RMC Sport, un projet de reprise porté par une société « d’entertainement sportif » suisse, appuyé par un fonds d’investissement américain était en pole pour acquérir l’AS Saint-Etienne. On apprend, ce lundi dans les colonnes du Progès que les présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont porté plainte contre Norodom Ravichak, candidat à la reprise du club, qui a fourni de a fourni un document de garantie financière émanant d’une grande banque internationale qui se révèle être un faux. » C’est l’agence de communication, JPMA/SB, qui gère le rachat du club forézien, qui a annoncé la nouvelle.

Quelques instants plus tard, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, actionnaires des Verts, ont décidé de déposer plainte pour « des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie » auprès du procureur de la République de Paris.

En attendant, l’AS Saint-Etienne, qui est en grande difficulté sportive a remporté son premier match de la saison lors de la 13e journée de Ligue 1, 3-2, face au promu Clermont.